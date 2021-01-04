Полицейский вертолёт помог найти заблудившуюся в лесу женщину

1 января в 16.30 Центр тревоги получил сообщение, что в селе Силла (волость Ляэне-Нигула, Ляэнемаа) в лесу заблудилась ушедшая в 14 часов в лес 67-летняя женщина. По словам начальника патрульной службы Хаапсалуского отделения полиции Меэлиса Лаурманна, полицейские немедленно приступили к поискам и привлекли к ним двух служебных собак вместе с кинологами.

"К счастью, у нас была с женщиной телефонная связь, которая помогла определить местонахождение человека", — сказал Лаурманн.

Через несколько часов, в 21.30, полицейские нашли женщину, которая находилась в труднодоступном месте — в заболоченной чащобе. Она немного замерзла, но в целом была в удовлетворительном состоянии.

"К поисковым мероприятиям был привлечен вертолет PPA, который помог найти и вывести из леса женщину еще до полуночи", — отметил хаапсалуский полицейский.

После осмотра медиками скорой помощи женщину отвезли домой.