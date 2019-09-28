Полицейский спецназ задержал в Таллинне вооруженного грабителя

Вчера вечером в Таллинне на улице Ситси группа быстрого реагирования Департамента полиции и погранохраны задержала совершившего ограбление мужчину. Ранее судимый преступник взят с санкции суда под стражу.
В пятницу, около 19 часов, в полицию поступило сообщение о том, что в районе Пыхья-Таллинн на улице Ситси под угрозой оружия были ограблены 27-летняя женщина и двое 27-летних мужчин. У них отобрали личные вещи.
На место событий были направлены несколько полицейских патрулей, группа быстрого реагирования, кинологи и следователи.
Согласно собранной на месте информации, был определен подозреваемый - ранее судимый за кражи и грабежи 42-летний мужчина. Активные поиски принесли в 22 часа результат: спецназ задержал подозреваемого в квартире его знакомого в Пыхья-Таллинне.
В ночь на субботу полицейские также нашли предполагаемое орудие преступления - похожий на оружие предмет, его происхождение выяснятся.
"Полиция всегда реагирует на случаи с использованием предметов, похожих на оружие, с полной серьезностью. На сей раз для этого была и причина, так как ранее судимый мужчина подозревается в совершении тяжкого преступления, для чего он, по всей видимости, использовал огнестрельное оружие", - сказал начальник Криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре.
42-летний подозреваемый взят под стражу на два месяца. По словам окружного прокурора Келли Круусимяэ, существовала реальная опасность, что, находясь на свободе, он может продолжить свою преступную деятельность.
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