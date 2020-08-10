Полицейский автомобиль выехал на встречную полосу и попал в ДТП

Автомобиль полиции попал в воскресенье в ДТП в Раплаской волости.
Авария произошла 9 августа после полудня на 38-м километре шоссе Таллинн-Рапла, когда автомобиль Škoda Octavia под управлением 44-летней женщины-полицейского отклонился на встречную полосу и столкнулся с двигавшимся навстречу автомобилем Toyota Avensis под управлением 54-летнего мужчины, пишет RusERR.
В результате столкновения Škoda отбросило на левую обочину, где автомобиль врезался в дерево, а Toyota оказалась в канаве по той же стороне дороги.
Водителя Škoda доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
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