Полицейский автомобиль выехал на встречную полосу и попал в ДТП

Авария произошла 9 августа после полудня на 38-м километре шоссе Таллинн-Рапла, когда автомобиль Škoda Octavia под управлением 44-летней женщины-полицейского отклонился на встречную полосу и столкнулся с двигавшимся навстречу автомобилем Toyota Avensis под управлением 54-летнего мужчины, пишет RusERR.

В результате столкновения Škoda отбросило на левую обочину, где автомобиль врезался в дерево, а Toyota оказалась в канаве по той же стороне дороги.

Водителя Škoda доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.