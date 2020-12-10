Полицейский автомобиль врезался в дерево

ДТП произошло в 18.43 возле Лаатси, 18, где полицейский автомобиль Škoda Octavia под управлением 40-летнего мужчины отклонился на встречную полосу и врезался в дерево, сообщает коммуникационное бюро Департамента полиции и погранохраны.

44-летний мужчина, сидевший рядом с водителем на пассажирском сидении обратился для проверки в отделение неотложной медицины. По имеющимся данным, на момент аварии патруль не ехал на вызов.

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