Полицейский автомобиль врезался в дерево

Вчера в Валга автомобиль полиции попал в аварию.
ДТП произошло в 18.43 возле Лаатси, 18, где полицейский автомобиль Škoda Octavia под управлением 40-летнего мужчины отклонился на встречную полосу и врезался в дерево, сообщает коммуникационное бюро Департамента полиции и погранохраны.
44-летний мужчина, сидевший рядом с водителем на пассажирском сидении обратился для проверки в отделение неотложной медицины. По имеющимся данным, на момент аварии патруль не ехал на вызов.
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