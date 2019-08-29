29.08.2019, 11:25

Полицейские задержали подростков, подозреваемых в убийстве мужчины в Ыйсмяэ

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rus.delfi.ee
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Foto on illustreeriv.
Foto on illustreeriv.Foto: Madis Veltman

Полицейские задержали двух подростков в возрасте 15 и 16 лет в качестве подозреваемых в убийстве 53-летнего мужчины, тело которого было обнаружено 20 августа в Таллинне на Ыйсмяэ теэ. По ходатайству прокуратуры и с разрешения суда молодые люди были взяты под стражу.

Утром 20 августа в Таллинне у многоквартирного дома по Ыйсмяэ теэ было найдено тело мужчины с признаками насилия. Погибшему было 53 года, он вел асоциальный образ жизни. По оценке судебного врача, мужчина скончался вследствие нанесенных побоев. Полицейские нашли на месте события доказательства и следы и на основании собранной информации начали выяснять личности возможных подозреваемых. 23 августа следователи задержали подростков 15 и 16 лет в качестве подозреваемых в убийстве. По ходатайству прокуратуры и с разрешения суда молодые люди были взяты 24 августа под стражу на время ведения предварительного следствия.

По словам руководителя службы по борьбе с преступлениями против личности Хиско Вареса, задержанные в качестве подозреваемых молодые люди не наказывались ранее в уголовном порядке, но они знакомы полиции.

"Молодежные полицейские сталкивались с обоими подростками. Эти подростки убегали из дома, занимались вандализмом. У обоих подростков были проблемы с употреблением алкоголя, а у одного из них в последний год и с наркотиками. В отношении обоих подростков сейчас также ведутся уголовные делопроизводства по связанным с насилием эпизодам", — сказал Варес.

Полицейские и сотрудники местного самоуправления в течение нескольких лет общались с юношами и их семьями, посещая подростков и родителей и на дому. В прошлом году один подросток был направлен на участие в спортивной программе для несовершеннолетних SPIN.

"Можно сказать, что это подростки, чьи семейные обстоятельства так или иначе были сложными. Вместе с сотрудниками службы защиты детей мы пытались найти решение ситуации, но мы видим уже знакомую форму поведения, когда совершаемые молодыми людьми правонарушения становились все серьезнее и результатом стало настолько серьезное преступление," — рассказал Хиско Варес.

Окружной прокурор Келли Круузимяги пояснила, что в случае тяжких преступлений прокуратура ходатайствует о взятии под стражу и несовершеннолетних подозреваемых.

"В отношении несовершеннолетних подозреваемых действует т.н. особое обращение, то есть первичная задача прокуратуры — найти такой способ влияния, который заставил бы несовершеннолетнего задуматься о содеянном и в дальнейшем вести себя законопослушно. Но у всего есть свой предел и, принимая во внимание прежнее поведение подозреваемых и тяжесть преступления, единственным возможным решением было ходатайствовать об взятии подростков под стражу. Мы доведем до конца сбор доказательств как можно быстрее, чтобы уже осенью отправить уголовное дело в суд", — добавила прокурор Круузимяги.

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