Полицейские задержали подростков, подозреваемых в убийстве мужчины в Ыйсмяэ

Утром 20 августа в Таллинне у многоквартирного дома по Ыйсмяэ теэ было найдено тело мужчины с признаками насилия. Погибшему было 53 года, он вел асоциальный образ жизни. По оценке судебного врача, мужчина скончался вследствие нанесенных побоев. Полицейские нашли на месте события доказательства и следы и на основании собранной информации начали выяснять личности возможных подозреваемых. 23 августа следователи задержали подростков 15 и 16 лет в качестве подозреваемых в убийстве. По ходатайству прокуратуры и с разрешения суда молодые люди были взяты 24 августа под стражу на время ведения предварительного следствия.

По словам руководителя службы по борьбе с преступлениями против личности Хиско Вареса, задержанные в качестве подозреваемых молодые люди не наказывались ранее в уголовном порядке, но они знакомы полиции.

"Молодежные полицейские сталкивались с обоими подростками. Эти подростки убегали из дома, занимались вандализмом. У обоих подростков были проблемы с употреблением алкоголя, а у одного из них в последний год и с наркотиками. В отношении обоих подростков сейчас также ведутся уголовные делопроизводства по связанным с насилием эпизодам", — сказал Варес.

Полицейские и сотрудники местного самоуправления в течение нескольких лет общались с юношами и их семьями, посещая подростков и родителей и на дому. В прошлом году один подросток был направлен на участие в спортивной программе для несовершеннолетних SPIN.