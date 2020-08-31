31.08.2020, 17:01

Полицейские выехали по вызову на семейную ссору и попали под кулаки разъяренной женщины


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Alarmsõidukid
Pilt on illustratiivne.Foto: Eero Vabamägi

В воскресенье полиция Харьюмаа получила вызов, связанный с домашним насилием, но правоохранители сами оказались объектом нападения.

Полицейские выехали на улицу Таммепыллу (Виймси, Харьюский уезд), где на них напала 43-летняя женщина. Одного стража порядка она ударила в лицо, причинив тому физическую боль. Затем женщина порвала карманы на жилете другого полицейского.

Женщина была задержана. Возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия к представителю власти.

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