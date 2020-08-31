Полицейские выехали по вызову на семейную ссору и попали под кулаки разъяренной женщины

Полицейские выехали на улицу Таммепыллу (Виймси, Харьюский уезд), где на них напала 43-летняя женщина. Одного стража порядка она ударила в лицо, причинив тому физическую боль. Затем женщина порвала карманы на жилете другого полицейского.

Женщина была задержана. Возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия к представителю власти.