Полицейские устроили спецоперацию по доставке беременной в больницу

В пятницу в различных уголках Южной Эстонии полиция проверяла автомобилистов на трезвость. Ночью к коридору полицейских, которые стояли с трубочками, подъехала смелая женщина — она вот-вот должна была родить. По ее виду и голосу стало понятно, что в больницу нужно было скорее, чем просто быстро.

Два полицейских решили оставить свою работу. Один помог пересесть женщине на заднее сиденье и сел за руль. Второй установил на полицейский автомобиль сигнальные огни и сопроводил их до больницы. Там полицейские передали ее медикам. "Надеемся, что с мамой и ребенком все в порядке", — написали сотрудники в Facebook.

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