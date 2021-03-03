Полицейские помогли в Пярнумаа выбраться на берег 17 рыбакам, оказавшимся в ледовой ловушке

Вчера примерно в 14 часов полиция получила сообщение, что в Пярнуском заливе в Валгераннa начал двигаться лед и оставшиеся на льду рыбаки не могут сами попасть на берег. Чуть позже такое же сообщение пришло из деревни Линди.

По словам капитана полиции Янека Пинты, на вызов отреагировали морские спасатели Пярнуского отделения полиции, спасатели из Тыстамаа и вертолет авиаотряда Департамента полиции и погранохраны.

В Валгеранна на берег сначала помогли выбраться 12 рыбакам, затем патруль и следившая за ситуацией с воздуха команда вертолета нашли еще четырех рыбаков. С вертолета спустился вниз один член команды, спасатель на воде, и помог рыбакам выйти в нужном направлении. В Линди на берег с помощью местного владельца лодки доставили еще одного рыбака. После того, как на берег было доставлено 17 человек, вертолет еще раз с воздуха проверил территорию, чтобы убедиться, что никто больше не находится в опасности.

"Пярнуский залив популярен среди местных рыбаков, приезжают и издалека. Солнечная погода привлекает с утра рыбаков на лед, но люди забывают, что весной лед быстро становиться опасным", — сказал Пинта.

Перед выходом на лед Пинта советует всегда ознакомиться с местными условиями, оценить, где можно выйти на лед и насколько хорошо он выдерживает вес человека. С собой надо взять полностью заряженный телефон, внимательно следить за тем, что происходит вокруг и в случае опасности позвонить на номер 112.