Полицейские нашли пропавшего в Ласнамяэ 71-летнего Валентина

В воскресенье вечером полиция искала пропавшего в Ласнамяэ 71-летнего Валентина, который ушел из дома на Линнамяэ теэ примерно в 9 часов утра.
Уходя из дома, Валентин сказал, что пойдет в район Прийсле. Обеспокоенные родные сообщили об исчезновении пожилого человека в Центр тревоги в 18 часов.
Около 21:30 пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керстин Мересма сообщила, что Валентина нашли в Ласнамяэ полицейские и отвезли мужчину домой. В помощи медиков он не нуждался.
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