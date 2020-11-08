Полицейские нашли пропавшего в Ласнамяэ 71-летнего Валентина

Уходя из дома, Валентин сказал, что пойдет в район Прийсле. Обеспокоенные родные сообщили об исчезновении пожилого человека в Центр тревоги в 18 часов.

Около 21:30 пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керстин Мересма сообщила, что Валентина нашли в Ласнамяэ полицейские и отвезли мужчину домой. В помощи медиков он не нуждался.