Полицейские из Йыхви получили условные сроки за превышение власти: они вывезли пьяного мужчину в лес и бросили там без телефона и куртки

Вируский уездный суд признал Глеба Володина виновным в превышении властных полномочий, а также в том, что он своими действиями сначала поставил другого человека в ситуацию, в которой создалась опасность для его здоровья и жизни, а затем оставил его в этой ситуации, назначив Володину наказание в виде двух лет лишения свободы (условно) с испытательным сроком 2,5 года.

Андрей Кириллов был признан судом виновным в тех же преступлениях, что и Володин, а также в лишении другого человека свободы без законных оснований. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы (условно) с испытательным сроком 3,5 года.

Решение уездного суда не вступило в силу и может быть обжаловано в Тартуском окружном суде.

Как ранее писал Delfi, 4 апреля 2017 года Кириллов и его вечерний напарник помощник полицейского Володин выписали протокол о проступке одному человеку: он употреблял наркотические вещества в малых количествах у магазина, что в Йыхви на Нарвском шоссе.

Далее же действия стражей порядка приняли нестандартный оборот. По какой-то причине Кириллов и Володин забрали употреблявшего с собой и вывезли в лес.