Полицейские итоги выходных: сотни предупреждений, десятки штрафов и нападение в Таэбла

Самый серьезный инцидент имел место в поселке Таэбла Ляэнеского уезда, где на автобусной остановке собрались десяток молодых людей и ситуация закончилась нападением на полицейских.

Устные предупреждения в связи с несоблюдением правила 2+2 были сделаны более 700 человек, предписаний было порядка ста, а делопроизводство по нарушению возбуждали в 60 случаях.

С пятницы полиция контролировала режим карантина в тартуском университетском общежитии. Круглосуточно стражи порядка следили, чтобы в здание не проходили посторонние, а также его не покидали зараженные или находившиеся с больными в близком контакте люди.

На начавшейся неделе - в дни школьных каникул - полиция будет большое внимания обращать на поведение молодежи и доведение до детей информации о важности находиться дома.

Вызовов по случаям насилия в близких отношениях полиции получила за выходные, начиная с пятницы, 114. На позапрошлых выходных таких случаев было 129. Полиция отмечает, что в апреле в целом по сравнению с предыдущим годом сообщений о таком виде насильственных действий было немного больше.

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