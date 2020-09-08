Полицейская сводка: в Таллинне пьяная мать избила своего ребенка и другие случаи насилия

И это не все случаи физического насилия за 7 сентября в Таллинне. В тот же день на Палдиски маантеэ в Кристийне на 42-летнего мужчину напали 34-летний и 39-летний мужчины и сломали ему палец. Детали инцидента выяснит производство.

В Ласнамяэ на улице Паэ 47-летний мужчина выгнал из квартиры 35-летнюю женщину и не пуса обратно. Так как в квартире находился месячный малыш, а мужчина не открывал дверь, то полицейским со спасателями пришлось проникнуть в квартиру. Скорая помощь взяла младенца под свой присмотр. Полиция задержала пьяного мужчину и доставила в арестный дом. Детали инцидента выяснит производство.

Под Таллинном в деревне Ляэнеотса волости Виймси на 39-летнег омужчину напали 49-летний и 50-летний мужчины. Из них двое были в состоянии алкогольного опьянения. Детали инцидента выяснит производство.