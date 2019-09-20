Полицейская машина сбила девочку на пешеходном переходе

В 21:03 произошло ДТП у дома по адресу Таммсааре теэ, 99, где 30-летний мужчина на автомобиле Opel Astra, выехав по тревоге, сбил переходившего дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет пешехода, 14-летнюю девочку. Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу, но ее травмы не тяжелые.

По сообщению полиции, в ДТП попала полицейская машина гражданской расцветки, на которой были включены синие мигалки и находившиеся в которой следователи полиции выполняли рабочие задания.

Полиция пообщалась с семьей девочки и желает ей скорейшего выздоровления.

Находившиеся в автомобиле двое полицейских были трезвы. Более точные обстоятельства ДТП выяснятся в ходе начатого производства о проступке.