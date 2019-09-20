20.09.2019, 07:45

Полицейская машина сбила девочку на пешеходном переходе

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rus.delfi.ee
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Полицейская машина сбила девочку на пешеходном переходе
Foto: Teet Malsroos, Õhtuleht

Вчера вечером в Таллинне, в Мустамяэ совершавший оперативный выезд полицейский сбил на пешеходном переходе 14-летнюю девочку.

В 21:03 произошло ДТП у дома по адресу Таммсааре теэ, 99, где 30-летний мужчина на автомобиле Opel Astra, выехав по тревоге, сбил переходившего дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет пешехода, 14-летнюю девочку. Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу, но ее травмы не тяжелые.

По сообщению полиции, в ДТП попала полицейская машина гражданской расцветки, на которой были включены синие мигалки и находившиеся в которой следователи полиции выполняли рабочие задания.

Полиция пообщалась с семьей девочки и желает ей скорейшего выздоровления.

Находившиеся в автомобиле двое полицейских были трезвы. Более точные обстоятельства ДТП выяснятся в ходе начатого производства о проступке.

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