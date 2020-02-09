Покупавший секс-услуги у несовершеннолетних мужчина получил семь с половиной лет тюрьмы

Яануса признали виновным в неоднократной покупке сексуальных услуг у несовершеннолетних девочек, торговле людьми, приобретении и хранении детской порнографии, передает пресс-служба Харьюского уездного суда.

Мужчина находился под стражей с октября прошлого года. С того времени и отсчитывается срок наказания.

Кроме того, суд признал виновными Калева (49) и Мартина (37) в покупке сексуальных услуг у несовершеннолетних и наказал их условными сроками.

Обвиняемые, их защитники и окружной прокурор Саския Каськ в рамках уголовного дела заключили соглашения. Суд их утвердил.

Яанус, который ранее не наказывался в уголовном порядке, неоднократно покупал сексуальные услуги у 14-летних, 15-летних и 16-летних девочек.