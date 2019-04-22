Поиски ушедшей 13 апреля из дома 17-летней Софии пока не принесли результатов

Руководитель участковых полицейских Кесклиннаского отделения полиции Лийза Мерекиви сообщает, что с того времени, когда близкие сообщили полиции о пропаже 17-летней Софии, полицейские проверили всю информацию и намеки, поступившие на номер 112, общались с разными людьми, проверили записи городских и частных камер наружного наблюдения, передали описание внешности девушки охранным фирмам и разным учреждения, в том числе Муниципальной полиции, Инспекции окружающей среды и др.

К сожалению, поиски не принесли результатов. У девушки не было при себе ни банковской карточки, ни телефона, при помощи которых можно было бы позиционировать ее месторасположение. С момента исчезновения София не пользовалась социальными сетями.

Полиция просит всех, кто видел Софию или имеет какую-либо информацию о ее местонахождении, позвонить на номер 112.

София ушла 13 апреля из дома в Кадриорге и до сих пор не вернулась.

Ее рост 160 см, она крепкого телосложения, у нее длинные темные волосы, девушка носит очки. На ней была зеленая куртка, пестрая сине-белая шапка, с собой был фиолетово-розовый рюкзак.