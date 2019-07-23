Поиски продолжаются: Полиция ищет пропавшую в Таллинне 27-летнюю Анну. Ее жизнь и здоровье могут быть в опасности

По первоначальным данным, Анна покинула свое место жительства в Ыйсмяэ сегодня ночью. Последний контакт с близкими у нее был через социальную сеть незадолго до 3 часов. После этого мобильный телефон девушки выключен. У полиции есть основание считать, что здоровье и жизнь Анны могут быть в опасности.

Анна может передвигаться пешком или на общественном транспорте. Она обычно носит одежду темных цветов или черного цвета и носит очки. У нее длинные волосы, которые обычно завязаны резинкой. Девушка полного телосложения, у нее может быть при себе сумка для ноутбука Adidas. У нее черные ботинки и татуировка на правой руке.

Полиция просит всех, кто видел Анну или у кого есть информация о ее возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.