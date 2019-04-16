Поиски 17-летней Софии продолжаются. Жизнь и здоровье девушки могут быть в опасности

Так как есть основание полагать, что жизнь и здоровье Софии могут быть в опасности, просим всех, кто ее видел, незамедлительно позвонить на номер 112.

Полиция ищет 17-летнюю Софию, которая ушла в субботу из дома в Кадриорге и до сих пор не вернулась. При ней нет телефона и документов.

Полиция проверила медицинские учреждения и места, где могла находиться София, общалась с близкими и знакомыми, но поиски пока не принесли результата.

Ее рост 160 см, она крепкого телосложения, у нее длинные темные волосы, девушка носит очки. На ней была зеленая куртка, пестрая сине-белая шапка, с собой был фиолетово-розовый рюкзак.