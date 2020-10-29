29.10.2020, 15:47
Пограничники задержали незаконно проникшего в Эстонию гражданина России
Во вторник эстонские пограничники пресекли незаконное пересечение границы в Сетумаа, сообщила Лыунаская префектура Департамента полиции и погранохраны.
Во вторник эстонские пограничники пресекли незаконное пересечение границы в Сетумаа, сообщила Лыунаская префектура Департамента полиции и погранохраны.
27 октября группа быстрого реагирования пограничного кордона в Сетумаа (Юго-Восток Эстонии) на приграничной с Россией территории задержала промокшего мужчину.
Пограничники выяснили, что имеют дело с гражданином России, который, чтобы попасть в Эстонию, незаконно пересек границу по речке.
Скорая помощь проверила состояние здоровья нарушителя, затем его отвезли для дальнейшего разбирательства на кордон.
Все детали произошедшего устанавливаются.
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