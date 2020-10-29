Пограничники задержали незаконно проникшего в Эстонию гражданина России

27 октября группа быстрого реагирования пограничного кордона в Сетумаа (Юго-Восток Эстонии) на приграничной с Россией территории задержала промокшего мужчину.

Пограничники выяснили, что имеют дело с гражданином России, который, чтобы попасть в Эстонию, незаконно пересек границу по речке.

Скорая помощь проверила состояние здоровья нарушителя, затем его отвезли для дальнейшего разбирательства на кордон.

Все детали произошедшего устанавливаются.