29.10.2020, 15:47

Пограничники задержали незаконно проникшего в Эстонию гражданина России


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Võrumaal alustati piiriehitustöid
Foto on illustreerivFoto: Marko Jakobi

Во вторник эстонские пограничники пресекли незаконное пересечение границы в Сетумаа, сообщила Лыунаская префектура Департамента полиции и погранохраны.

27 октября группа быстрого реагирования пограничного кордона в Сетумаа (Юго-Восток Эстонии) на приграничной с Россией территории задержала промокшего мужчину.

Пограничники выяснили, что имеют дело с гражданином России, который, чтобы попасть в Эстонию, незаконно пересек границу по речке.

Скорая помощь проверила состояние здоровья нарушителя, затем его отвезли для дальнейшего разбирательства на кордон.

Все детали произошедшего устанавливаются.

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