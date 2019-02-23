Пограничники нашли двух пропавших на Чудском озере рыбаков

Сегодня около 19.00 Центр тревоги получил сообщение от рыбака, который с другим любителем рыбалки утром вышел на лед Чудского озера в Тартумаа. Обратно дорогу мужчины найти не смогли и попросили о помощи.
Оба мужчины — латыши. Их автомобили остались на берегу.
Поскольку у мужчин был на двоих один телефон, с почти разряженной батареей, пограничники посчитали, что ситуация очень опасна для их жизни и здоровья, а предприняли активные поиски.
По состоянию на 20.00 рыбаки не были обнаружены. В начале одиннадцатого погранслужба сообщила, что поиски увенчались успехом, а с мужчинами все в порядке.