22.04.2019, 16:53

Пограничники Идаской префектуры задержали на реке Нарва нарушителя границы

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rus.delfi.ee
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Пограничники Идаской префектуры задержали на реке Нарва нарушителя границы
PPA foto

Ранним утром среды на берегу реки Нарва пограничники задержали 36-летнего гражданина Эстонии, который приплыл из России в Эстонию. Есть основание полагать, что задержанный хотел переправить в Эстонию контрабанду.

События начали развиваться 16 апреля, когда примерно в 23:30 пограничники заметили движение на реке Нарва, и было основание полагать, что это плывущий человек.

Руководитель бюро пограничной охраны Идаской префектуры Индрек Пюви сказал, что для задержания нарушителя была начата совместно с погранохраной Российкой Федерации двухсторонняя операция, которая продолжалась до раннего утра.

„Утром около 6:30 часов мужчина, который укрылся у российского берега, попытался переплыть назад", — рассказал Пюви.

Пограничники Нарвского кордона при помощи технических средств наблюдения заметили на реке объект, который двигался со стороны Российской Федерации в сторону эстонского берега, на место сразу же направились патрулировавшие на реке пограничники и находившийся на берегу патруль.

PPA foto

Собранная на данный момент информация указывает на то, что у нарушителя была цель переправить в Эстонию контрабанду. "Укрывавшийся всю ночь нарушитель к утру устал и контрабандный товар остался в России. Когда он плыл назад, он несколько раз чуть не утонул, но при этом он все равно пытался скрыться как от эстонских, так и от российских пограничников, которые его окружили на плавсредствах", — сказал Пюви. Пограничники задержали мужчину на эстонском берегу.

По словам руководителя бюро погранохраны Идаской префектуры, задержанный основательно подготовился к пересечению реки, на нем был гидрокостюм и есть основания полагать, что на эстонской стороне его ждали.

"Для задержания возможных сообщников патрули проверили местность и нескольких лиц. В ходе ведения производства мы надеемся выяснить, кто еще был связан с этим инцидентом", — сказал Индрек Пюви.

Задержанного 36-летнего жителя Таллинна доставили на кордон. Было начато делопроизводство о проступке по статье закона о государственной границе о незаконном пересечении государственной границы ЭР или временной контрольной линии. В качестве наказания может быть назначен арест или штраф в сумме до 800 евро. Мужчина уже наказывался ранее за подобное деяние.

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