Пограничники и полицейские Идаской префектуры помогли грибнику выбраться из леса

68-летний житель Кохта-Ярве ушел по грибы в 11 часов и к вечеру понял, что не может сам выйти из леса. Примерно в 19:30 он позвонил на номер Центра тревоги 112 и сообщил, что нуждается в помощи.

„На вызов выехали патрули погранохраны и полиции Идаской префектуры, в поисках грибника был задействован дрон и сирены автомобилей полиции. После полуночи мужчина был найден. К счастью, состояние его здоровья было нормальное, и его передали родственникам", — сказал руководитель патрульной службы Йыхвиского отделения полиции Ханнес Хейнсар.

Положительным моментом в этой ситуации, по словам Хейнсара, являлось то, что у грибника была с собой вода и заряженный мобильный телефон, и то, что человек позвонил на номер 112, когда понял, что не может найти дороги.

„К сожалению, были случаи, когда заблудившийся человек слышит сирену или видит вертолет, но не выходит из леса. Эти случаи были с пожилыми людьми, о пропаже которых сообщали обеспокоенные родственники. Пожилые люди думали, что им придется платить за поиски, этим еще больше усложняя и так сложные поиски в лесу. Эти страхи совершенно беспочвенные — все поисковые операции полиция проводит бесплатно. Наша цель — найти человека как можно быстрее живым и здоровым", — подчеркивает полицейский.

Хейнсар просит более молодых членов семьи поговорить со своими пожилыми родственниками и убедиться, что те знают, как вести себя, если случится заблудиться в лесу. "Во-первых, важно, чтобы человек не шел в лес один. Обязательно надо взять с собой телефон, рассказать родственникам, друзьям или своему опорному лицу, куда вы идете и во сколько планируете вернуться", — сказал Хейнсар.