"Поговорите со своими детьми". Полция встревожена ситуацией с безопасностью

По словам руководителя Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Ханнеса Кулламяэ, ДТП с пешеходами происходит больше именно осенью, когда световой день короткий, а погода пасмурная.

„Плохая видимость и темнота требуют от водителей большего внимания. Приближаясь к пешеходному переходу, надо сбавить скорость и убедиться, что никто не собирается переходить дорогу", — сказал Кулламяэ.

Большинство ДТП с участием пешеходов произошло в Таллинне в утреннее или вечернее время, когда на улице темно.

"Пешеходы должны серьезно относиться к своей безопасности и убедиться, что у пешеходного перехода вас заметили и транспортное средство успевает остановиться. Важно сделать себя видимым с помощью светоотражателя и яркой одежды, чтобы водитель вас видел", — объяснил Кулламяэ.

По словам Кулламяэ среди пострадавших в последние месяцы пешеходов почти треть — это дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет, таких случаев было 20.

„Я очень прошу родителей — поговорите со своими детьми и напомните им правила безопасности на дороге. Пехeшод всегда самая незащищенная сторона и поэтому надо быть особенно внимательными. Проезжую часть нельзя перебегать, а надо убедиться, что переходить дорогу безопасно и водитель уступает вам дорогу", — напоминает Кулламяэ.

Только в начале этой недели, 9 и 10 декабря, в ДТП пострадало трое детей. По первоначальным данным, один ребенок пересекал дорогу на красный свет, а другой перебегал дорогу рядом с пешеходным переходом.

„Так как в темное время года учащаются ДТП, мы планируем нашу работу так, чтобы полиция была заметнее на улицах. Этим мы делаем движение спокойнее, но каждый участник дорожного движения должен сам задуматься о том, как уберечь и себя и других людей от возможных ДТП", — сказал полицейский.