18.10.2020, 15:17

Погоня в Южной-Эстонии: пьяный пограничник скрывался от полиции

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EST 15
Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
Foto on illustreeriv.Foto: Argo Ingver

Сегодня утром полиция задержала в деревне Сирвасте пограничника, который проигнорировал сигнал остановки и был с признаками алкогольного и наркотического опьянения.

Сегодня утром полиция проводила контроль автомобилистов на трезвость. Сотрудники заметили, что водитель Mercedes, как заметил коридор из полицейских с трубочками, развернулся и уехал. Полиция последовала за ним и подала сигнал, чтобы он остановился. Водитель на сделал этого и ускорился. Погоня была на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа. В итоге он сам остановил машину в волости Канепи в деревне Сирвасте.

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После остановки стало понятно, что водитель — 23-летний пограничник Лыунаской префектуры. У него были признаки алкогольного и наркотического опьянения. Мужчину задержали и доставили сначала на экспертизу, а затем в арестный дом. В автомобиле так же находился совершеннолетний мужчина.

Подробности ситуации прояснятся в ходе расследования.

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