Погоня в Южной-Эстонии: пьяный пограничник скрывался от полиции

Сегодня утром полиция проводила контроль автомобилистов на трезвость. Сотрудники заметили, что водитель Mercedes, как заметил коридор из полицейских с трубочками, развернулся и уехал. Полиция последовала за ним и подала сигнал, чтобы он остановился. Водитель на сделал этого и ускорился. Погоня была на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа. В итоге он сам остановил машину в волости Канепи в деревне Сирвасте.

После остановки стало понятно, что водитель — 23-летний пограничник Лыунаской префектуры. У него были признаки алкогольного и наркотического опьянения. Мужчину задержали и доставили сначала на экспертизу, а затем в арестный дом. В автомобиле так же находился совершеннолетний мужчина.

Подробности ситуации прояснятся в ходе расследования.