Погоня в Тарту: водитель без прав на незарегистрированном автомобиле пытался уйти от полиции, но был пойман в лесу

Тартуский дорожный полицейский Энн Вирк пояснил, что погоня началась сегодня после полудня в городе Тарту на перекрестке улиц Выру-Сепа, где осуществлявший дорожный надзор полицейский патруль заметил двигавшийся им навстречу автомобиль Audi, который не был зарегистрирован.

"Полицейские дали машине сигнал остановиться, который водитель проигнорировал и, прибавив скорость, помчался по направлению из города. Скорость уехавшего от полицейских автомобиля местами вырастала до 120 км/ч", — пояснил Вирк.

Преградить путь мчавшейся и совершавшей опасные маневры машине пытались, по словам Вирка, наряду с полицейскими и многие горожане, которые, чтобы остановить опасного водителя, пытались создать на дороге препятствия из своих машин.

"К сожалению, мчавшемуся водителю удалось миновать их, и он направился на Выруское шоссе", — констатировал Вирк.

На происшествие отреагировало несколько находившихся в районе патрулей, и в районе Пагоди при помощи полицейского микроавтобуса удалось преградить путь мчащейся машине и выдавить ее с дороги.

Из вылетевшего в кювет Audi выскочил как водитель, так и четыре пассажира, все они побежали в лес. Полицейские побежали за молодыми людьми, и водителя и двух пассажиров через несколько минут удалось поймать в лесу.

"Остальных двух пассажиров сейчас ищут в районе полицейские вместе со служебной собакой", — пояснил Вирк.

В инциденте ни один человек не пострадал, но были повреждены полицейский микроавтобус и Audi.

Задержанного на месте происшествия в качестве подозреваемого в преступлении водителя доставили в арестный дом, его трезвость еще выясняется. Водительских прав у мужчины нет, ранее полицейские неоднократно ловили его на аналогичном нарушении, и он также был наказан за него.

"Свои действия водитель объяснил страхом попасться полицейским на езде без прав и оказаться за решеткой. Но именно так и случилось, и теперь дальнейшая судьба мужчины выяснится в начатом уголовном делопроизводстве", — пояснил Вирк.

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