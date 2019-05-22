Погибший под колесами поезда Юри Аарма говорил по телефону во время езды на велосипеде

Сегодня выяснилось, что во время езды на велосипеде Аарма говорил по телефону.

На одном форуме писали, что еще во время езды до переезда его видели говорящим по телефону во время езды. Увы, сегодня эта информация подтвердилась.

На записях камеры в кабине машиниста видно, что Аарма подъезжал к переезду в спокойном темпе, но у него в правой руке был мобильный телефон. Поэтому он и не заметил приближающийся поезд. Лишь за несколько секунд до несчастья актер заметил опасность, но тогда уже столкновение было неизбежно. Поезд дал два дополнительных сигнала. Аарма скончался на месте.

Юри Аарма родился в 1951 году в Кировской области в семье депортированных эстонцев и в 1956 году вернулся в Эстонию.

Помимо прочего Аарма работал в разделе культуры издания Maaleht. В 2014 году ему был присвоен Орден Белой звезды пятой степени.