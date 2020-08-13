13.08.2020, 16:12

Поезд сбил женщину, переходившую железнодорожные пути

 (2)
EST
Поезд сбил женщину, переходившую железнодорожные пути
Martin Dremljuga, Delfi

В 15 часов из Тарту в Таллинн прибыл пассажирский поезд. Он опоздал, потому что на отрезке Тарту — Йыгева случился серьезный инцидент: поезд сбил женщину.

По предварительным данным, женщина переходила железнодорожные пути в том месте, где переход не предусмотрен. Так как поезду не удалось быстро затормозить, женщина получила удар, но осталась жива.

На место происшествия прибыли медики. Точные обстоятельства несчастья устанавливаются.

Читайте также: