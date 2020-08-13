Поезд сбил женщину, переходившую железнодорожные пути

В 15 часов из Тарту в Таллинн прибыл пассажирский поезд. Он опоздал, потому что на отрезке Тарту — Йыгева случился серьезный инцидент: поезд сбил женщину.
По предварительным данным, женщина переходила железнодорожные пути в том месте, где переход не предусмотрен. Так как поезду не удалось быстро затормозить, женщина получила удар, но осталась жива.
На место происшествия прибыли медики. Точные обстоятельства несчастья устанавливаются.
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