Поезд сбил женщину, переходившую железнодорожные пути

В 15 часов из Тарту в Таллинн прибыл пассажирский поезд. Он опоздал, потому что на отрезке Тарту — Йыгева случился серьезный инцидент: поезд сбил женщину.
По предварительным данным, женщина переходила железнодорожные пути в том месте, где переход не предусмотрен. Так как поезду не удалось быстро затормозить, женщина получила удар, но осталась жива.
На место происшествия прибыли медики. Точные обстоятельства несчастья устанавливаются.
Ефремов сделал удивительное заявление в зале суда
Муж покойной чемпионки мира рассказал, как она умирала в роддоме
Мать двух детей превратила заброшенный дом в сказочный уголок
Сбыт наркотиков: новый поворот в деле о ДТП с Ефремовым