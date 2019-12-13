Поджог или несчастный случай? Полиция расследует пожар в здании Балтийской мануфактуры как уничтожение памятника культуры

Владельцы недвижимости сообщили, что дом планировалось в будущем восстановить, и по этому поводу уже прошла встреча с представителями Департамента защиты памятников старины.

Рано утром 5 декабря загорелось здание по улице Копли, 35, известное также как дом директора Балтийской хлопчатобумажной фабрики. В свое время это было роскошное здание, пришедшее со временем в упадок. Теперь от него практически ничего не осталось — дом сгорел дотла.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов подтвердила Delfi, что в связи с пожаром возбуждено уголовное дело по статье, которая рассматривает уничтожение или повреждение памятников культуры или музейного имущества.

"О причине пожара говорить еще рано", — сказала она и добавила, что сейчас на основании собранных данных известно, что дом не был подключен к электроснабжению. "Каким образом произошло возгорание — выяснит следствие".

Длительное время собственником недвижимости Балтийской мануфактуры является фирма Phoenix Land AS, принадлежащая крупному бизнесмену Сонни Асвани. Член правления компании Тарво Тедер сказал сегодня Delfi, что он лично разговаривал со следователем и надеется, что виновного найдут. Он тоже отметил, что это будет сложно — от здания практически ничего не осталось. Нижеприведенные фотографии сделаны до пожара и дают представление о том, какое это было здание.