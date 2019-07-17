17.07.2019, 16:31

Подсудимым австралийцам не удалось свалить вину за убийство на эстонцев

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Александер Пихлак
Александер Пихлак
EST
Подсудимым австралийцам не удалось свалить вину за убийство на эстонцев
PETER PARKS, AFP

Австралийский суд признал двух братьев виновными в убийстве бизнес-партнера в Перте. Подсудимые пытались свалить вину в преступлении на некую «эстонскую банду», пишет издание The West Australian.

Как уже сообщалось, в Австралии идет процесс над двумя братьями, которые утверждают, что состоящая из эстонцев группировка подставила их, выставив виновными в убийстве бизнес-партнера в Перте.

54-летний Амброз Джон Кларк и 52-летний Хавьер Герард Кларк обвинялись в убийстве 51-летнего Питера Дэвиса в мае 2011 года.
До этого мужчины угрожали Дэвису и пытались получить с него через ”черного” коллектора якобы имеющийся долг в размере 300 000 долларов.

Тело мужчины было найдено в багажнике его собственного авто. По словам прокурора, отец четырех детей был избит и у него остановилось сердце. Адвокат Хавьера Кларка парирует, что Дэвиса его клиент не знал, а сердце потерпевшего было в таком состоянии, что могло само по себе отказать в любой момент.

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По словам адвоката, во всем виновата эстонская группировка. В нее входили кикбоксеры и мастера боевых искусств. Группировка славилась своей жестокостью и угрозами. До этого эти люди какое-то время работали на Амброза Кларка и имели финансовые причины для нападения на Дэвиса.

Как было сказано в суде, Амброз Кларк запустил вместе с Дэвисом бизнес, но в 2009 году последний стал подозревать Кларка в воровстве. Отношения прекратились, а Дэвис пожаловался в полицию.

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