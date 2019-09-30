Подросток, избивший до смерти 13-летнего мальчика в Пярну, пойдет под суд в октябре

Дело будет рассматриваться судом в порядке общего производства, до начала суда обвиняемый будет находится под стражей.

Распорядительное заседание суда состоится 9 октября. Поскольку подозреваемый является несовершеннолетним, на предварительном заседании суда предстоит обсудить, насколько открытым будет данный судебный процесс.

Как мы сообщали в августе, в конце июля в Пярну 15-летнем подросток избил 13-летнего мальчика, в результате чего тот скончался.

1 августа суд по ходатайству прокуратуры заключил подозреваемого под стражу. Прокурор отметил, что заключение несовершеннолетнего под стражу не является обычной практикой, но в данном случае это было обоснованно.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о нанесении тяжких телесных повреждений.