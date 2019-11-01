01.11.2019, 09:01

Подростков, обвиняемых в жестоком убийстве бездомного, будут судить за закрытыми дверями

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Harju Maakohtu uus hoone
Harju Maakohtu uus hoone Foto: Madis Veltman

Двух несовершеннолетних, которых обвиняют в жестоком убийстве бездомного в столичном районе Ыйсмяэ 20 августа, будут судить за закрытыми дверями.

Такое решение, принимая во внимание, что обвиняемым нет 18 лет, накануне принял Харьюский уездный суд.

Из-за занятости адвокатов судебное следствие по этому делу начнется только 23 марта 2020 года, сообщила корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь суда Вийвика Сиплане.

Помимо обвинения в убийстве, обоим подросткам также предъявлено обвинение в нанесении побоев в мае в Ыйсмяэ, а одному из них — в августе этого года в центре Таллинна.

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