01.11.2019, 09:01
Подростков, обвиняемых в жестоком убийстве бездомного, будут судить за закрытыми дверями
Двух несовершеннолетних, которых обвиняют в жестоком убийстве бездомного в столичном районе Ыйсмяэ 20 августа, будут судить за закрытыми дверями.
Такое решение, принимая во внимание, что обвиняемым нет 18 лет, накануне принял Харьюский уездный суд.
Из-за занятости адвокатов судебное следствие по этому делу начнется только 23 марта 2020 года, сообщила корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь суда Вийвика Сиплане.
Помимо обвинения в убийстве, обоим подросткам также предъявлено обвинение в нанесении побоев в мае в Ыйсмяэ, а одному из них — в августе этого года в центре Таллинна.
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