Подростки забили насмерть своего сверстника и подожгли тело
Ровно год назад в Эстонии произошло жестокое убийство.
Ровно год назад в Эстонии произошло жестокое убийство.
Все началось 13 марта 2020 года, примерно в два часа пять минут. Молодой человек по имени Л.И. договаривается с потерпевшим через ”Мессенджер” о встрече на улице Калеви в Тарту. На улицу Калеви приходят и другие подростки. Л.И. знает, что его соратники хотят избить жертву.
Несовершеннолетний Л.И. что-то сказал им о жертве, но что именно — прокуратура пока не раскрывает.
Потерпевший приходит на место, где его ждет четыре человека. Они сразу же начинают его бить.
Трое молодых людей хватают потерпевшего и тащат его к автомобилю Nissan Pulsar, где их ждут еще двое молодых людей: Рен Хенрик Лоди и Арго Куус. Лоди открывает багажник, куда компания заталкивает жертву. Они отвозят его в деревню под Тарту и вытаскивают из багажника. Троек человек снова начинают бить его ногами, руками и попавшимися под руку предметами в область головы и тела. Это те же молодые люди, которые били его на улице Калеви. На месте происшествия находится и Л.И. Он смотрит на все со стороны. Подростки прекращают избиение только когда жертва умирает. Они поджигают тело и Л.И. вместе с остальными покидает место происшествия.
В тот же день полиция задерживает двух, а через день еще одного подростка. В середине февраля с тремя молодыми людьми, поспособствовшими убийству, прокуратура заключила договоренность. Судья Хули Силлаотс признала их виновными в содействии убийству и наказала условными сроками.
Другим трем молодым людям — которые избивали жертву и подожгли ее — предъявлено обвинение в убийстве. Сейчас они находятся под стражей. Судебные разбирательства продолжатся 21 апреля.
Как сказала Delfi советник по связям с общественностью прокуратуры Мария Гоняк, детали дела пока раскрыть не представляется возможным. ”В качестве уточнения и в согласовании с судом со своей стороны можем сказать, что обвиняемые в убийстве три молодых человека не были знакомы с жертвой, но они были сверстниками. Им предъявлен и ряд других обвинений”, — сообщила Гоняк.
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