29.12.2020, 11:48

Подробности смертельного ДТП в Вильяндимаа: молодой водитель проверял возможности квадроцикла на скользкой дороге

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Viljandimaal hukkus ATV-juht Foto: Kenno Soo

Вчера примерно в 14:50 в Центр тревоги поступило сообщение, что случайный прохожий обнаружил в деревне Вийзукюла Вильяндиского уезда в придорожной канаве квадроцикл, под которым был тяжело травмированный мужчина.

Несмотря на усилия медиков, жизнь мужчины спасти не удалось. Полученные им повреждения были настолько серьезны, что он скончался на месте происшествия. Полиция установила, что погибший мужчина — местный житель 23 лет.

„На месте происшествия полиция обнаружила на ровной скользкой дороге следы шин квадроцикла, которые вели от одного края дороги к другому, что может указывать на то, что молодой водитель проверял возможности квадроцикла на скользкой дороге. В какой-то момент он потерял управление над транспортным средством, квадроцикл вылетел через встречную в кювет и водитель получил, к сожалению, смертельные травмы", — рассказал оперативный руководитель Лыунаской префектуры Оттомар Вирк.

У погибшего мужчины было право на управление транспортным средством. На нем был и шлем, но полученные повреждения были настолько серьезные, что шлем не смог его защитить.

Вирк добавил, что квадроцикл имеет преимущество при езде по природному ландшафту, а не по обледенелой скользкой дороге. „Хотя полный привод может дать обманчивое ощущение, что водитель хорошо контролирует мотовездеход, на самом деле на твердой поверхности и особенно на обледенелой дороге, а также на заметенной снегом дороге, контакт покрышки квадроцикла с поверхностью дороги маленький. Поэтому легко потерять управление над этим транспортным средством и очень сложно вовремя затормозить", — пояснил он.

С появлением снега полиция стала получать больше сообщений о водителях, которые намеренно дрифтуют в условиях обычного дорожного движения, что заканчивается и ДТП — были наезды на фонарные столбы, дорожные знаки, переезды через круговые перекрестки и врезания в стены домов.

„Уверенности водителя в своих силах недостаточно. Законы физики тоже имеют свою силу и если не считаться с ними, попадание в ДТП — это вопрос времени", — сказал Оттомар Вирк.

В ДТП в этом году погибло трое водителей квадроциклов (ATV), в 11 ДТП с квадроциклами получили повреждения 13 человек. Всего в этом году в ДТП в Эстонии погибло 60 человек. Среди погибших также три мотоциклиста, один водитель мопеда и четверо велосипедистов. В ДТП пострадало почто 1600 человек. В прошлом году за тот же период в ДТП погибло 52 человека и пострадало 1739 человек.

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