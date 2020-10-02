Подробности погони за подростком: Porsche принадлежит депутату Пайдеского горсобрания. "Думаю, что мальчик катался не первый раз"

Янис Тикк и его супруга (мать мальчика) спали, когда подросток ночью воровским образом взял машину. Тикк после инцидента еще не разговаривал с пасынком, так как тот уехал в Вяндра к своим бабушке и дедушке. "Он в шоке", — сказал Тикк и добавил, что не знает, кем являются другие молодые люди, находившиеся с юным водителем в машине — вероятно это были друзья мальчика.

Как научился его 13-летний пасынок ездить на автомобиле?

"Я и не знаю", — отвечает Тикк. "Он бывал в Пярну, где катался на картах". По словам Тикка, он сам мальчика водить автомобиль не учил. Ездил ли мальчик раньше на машине? "Точно не знаю, если только с мамой", — сказал Тикк.

Местный политик также предположил, что мальчик мог научиться водить, когда бывал в гостях у своего биологического отца. "Я думаю, что он сел за руль не первый раз", — заметил Тикк, который пока еще не давал в полиции показаний по случившемуся. Теперь ему придется прятать от мачика ключи от машины, чего раньше не делалось. Не говоря уже о серьезном разговоре с подростком.

Почему депутат горсобрания приобрел себе именно Porsche? "Безопасный автомобиль, как выяснилось — был бы другой, то детей уже не было".

Porsche — не личный автомобиль Тикка, машина принадлежит его фирме E-ehted, которая занимается золотыми украшениями.

Напомним, что сегодня ночью полиция задержала в Ярвамаа разогнавшийся до 200 км/ч автомобиль Porsche, водитель которого игнорировал знаки остановиться. Полицейские после погони обнаружили за рулем 13-летнего мальчика, который поехал с друзьями из Пайде в Пярну, чтобы посетить McDonald´s.