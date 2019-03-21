Подозреваете, что в вашем доме или дворе продают наркотики? Сообщите об этом в полицию!

"В конце февраля в столичном районе Ласнамяэ полицейские службы по борьбе с наркопреступлениями и организованной преступностью Пыхьяской префектуры задержали очередного наркодилера. У полицейских есть основания предполагать, что он продавал марихуану в том числе и несовершеннолетним подросткам. Закон предусматривает за такие преступления серьезное наказание — преступников может ждать тюремное заключение сроком до 15 лет", — пишет Фролова.

"Ни один родитель не хочет, чтобы его ребенка подвергали опасности люди, желающие заработать за счет зависимости и здоровья других людей. Если вы видите какую-то подозрительную деятельность в вашем доме или в вашем дворе и у вас есть подозрение, что может вестись торговля наркотиками, обязательно сообщите об этом службе по расследованию наркопреступлений и организованных преступлений Пыхьяской префектуры на автоответчик по номеру 612 4465".