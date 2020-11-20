20.11.2020, 13:35

Подозреваемый во взломах в Таллинне мужчина бежал в Польшу, но был пойман


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Подозреваемый во взломах в Таллинне мужчина бежал в Польшу, но был пойман
PPA

В октябре полиция Эстонии просила помощи в поисках мужчины, который подозревается во взломах квартир и кражах в Таллинне.

Выяснилось, что мужчина успел сбежать в Польшу, где и был задержан местными властями.

Руководитель криминального бюро Департамента полиции и погранохраны Урмест Тамбре подтвердил, что данный мужчина арестован в Польше.

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