Подозреваемый во взломах в Таллинне мужчина бежал в Польшу, но был пойман

В октябре полиция Эстонии просила помощи в поисках мужчины, который подозревается во взломах квартир и кражах в Таллинне.
Выяснилось, что мужчина успел сбежать в Польшу, где и был задержан местными властями.
Руководитель криминального бюро Департамента полиции и погранохраны Урмест Тамбре подтвердил, что данный мужчина арестован в Польше.
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