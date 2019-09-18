Подозреваемый в убийстве Юлле пошел на сотрудничество со следствием

Подозреваемый в убийстве 35-летней Юлле Райдо Пилв с пятницы прошлой недели находится под арестом. По данным TV3, "в принципе" Пилв признал свое деяние. Прокуратура сообщила Delfi лишь то, что Пилв сотрудничает со следствием.
Адвокат Пауль Ярве не пожелал ни подтверждать, ни опровергать информацию TV3. По его словам, следствие только на полпути и обвинение еще не предъявлено.
Лыунаская окружная прокуратура сообщила, что Пилв сотрудничает со следствием, но его показания нельзя комментировать до окончания следствия.
"Как следователи, так и прокуратура ведут напряженную работу, чтобы раскрыть как можно скорее это преступление. Длительность следствия предсказать невозможно", — прокомментировала ход расследования пресс-секретарь прокуратуры Лийви Рейнхольд.
Представитель прокуратуры подтвердила, что Пилв по-прежнему является единственным подозреваемым, и другие лица в связи с убийством Юлле не разыскиваются. Это означает, что сотрудничество Пилва со следствием можно истолковать как "принципиальное признание".
35-летняя Юлле пропала в конце августа в Вильяндимаа. Труп женщины с признаками насилия был обнаружен 9 сентября в озере в 50 км от дома Юлле. 11 сентября был задержан Райдо.
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