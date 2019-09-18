Подозреваемый в убийстве Юлле пошел на сотрудничество со следствием

Адвокат Пауль Ярве не пожелал ни подтверждать, ни опровергать информацию TV3. По его словам, следствие только на полпути и обвинение еще не предъявлено.

Лыунаская окружная прокуратура сообщила, что Пилв сотрудничает со следствием, но его показания нельзя комментировать до окончания следствия.

"Как следователи, так и прокуратура ведут напряженную работу, чтобы раскрыть как можно скорее это преступление. Длительность следствия предсказать невозможно", — прокомментировала ход расследования пресс-секретарь прокуратуры Лийви Рейнхольд.

Представитель прокуратуры подтвердила, что Пилв по-прежнему является единственным подозреваемым, и другие лица в связи с убийством Юлле не разыскиваются. Это означает, что сотрудничество Пилва со следствием можно истолковать как "принципиальное признание".

35-летняя Юлле пропала в конце августа в Вильяндимаа. Труп женщины с признаками насилия был обнаружен 9 сентября в озере в 50 км от дома Юлле. 11 сентября был задержан Райдо.