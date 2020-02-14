Подозреваемый в убийстве 61-летней женщины арестован

В пятницу уездный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии под стражу 26-летнего мужчины, которого подозревают в убийстве в селе Паллика Пярнуского уезда знакомой ему 61-летней женщины.
"Хотя 26-летний человек ранее судим не был, он подозревается в том, что под воздействием алкоголя повел себя агрессивно и совершил тяжкое преступление, - сказала прокурор Мерри Тийтус. - По мнению прокуратуры, такой человек опасен для общества и более мягкие меры пресечения недостаточны для предотвращения совершения нового преступления".
Как уже сообщалось, тело 61-летней Мильви было найдено в среду во второй половине дня. В тот же день был задержан и подозреваемый.
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