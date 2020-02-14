Подозреваемый в убийстве 61-летней женщины арестован

"Хотя 26-летний человек ранее судим не был, он подозревается в том, что под воздействием алкоголя повел себя агрессивно и совершил тяжкое преступление, - сказала прокурор Мерри Тийтус. - По мнению прокуратуры, такой человек опасен для общества и более мягкие меры пресечения недостаточны для предотвращения совершения нового преступления".

Как уже сообщалось, тело 61-летней Мильви было найдено в среду во второй половине дня. В тот же день был задержан и подозреваемый.