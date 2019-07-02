Подозреваемый в убийстве 16-летнего юноши был неоднократно судим: суд считал вероятным, что он совершит новое насильственное преступление

Два года назад в июле Эдуарда в Тартуском уездном суде признали виновным в нескольких преступлениях. Поставленные ему в вину статьи показывают, что тогда 19-летний молодой человек совершал насильственные преступления, а также был участником шайки хулиганов, которая систематически занималась взломами и кражами. За эти действия он провел за решеткой на неделю меньше восьми месяцев.

Знаковым же является тот факт, что когда он уже отсидел половину срока и ходатайствовал об условно-досрочном освобождении, суд оценил вероятность того, что он совершит следующее насильственное преступление в течение двух лет, в 69%. До подозрения в чудовищном сведении счетов прошло на три месяца меньше двух лет.

До первого тюремного заключения Эдуард получал пенсию по нетрудоспособности и, по его собственному утверждению, употреблял алкоголь ежедневно с того времени, когда ему было 16-17 лет. Его домашний язык — русский, и он владел эстонским языком недостаточно, чтобы продолжить обучение в профессиональном училище, куда он поступил после окончания основной школы.

Согласно характеристике Вируской тюрьмы двухлетней давности, Эдуард не заботился о последствиях своих поступков и вел себя необдуманно, безразлично и импульсивно, а также не умел справляться с эмоциями. Эдуард сосредотачивался на собственном благополучии, не считаясь с негативными последствиями. Эти предоставленные тюрьмой характеристики во многом были причиной, почему суд не освободил его досрочно.

В качестве положительных качеств Эдуарда суд указал, что в тюрьме он не был наказан в дисциплинарном порядке и на свободе у него был бы гарантирован доход в виде пенсии по нетрудоспособности, а также местожительство.