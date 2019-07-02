02.07.2019, 18:10

Подозреваемый в убийстве 16-летнего юноши был неоднократно судим: суд считал вероятным, что он совершит новое насильственное преступление

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rus.delfi.ee
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Eduard, kahtlustatav
Eduard, kahtlustatavFoto: Eduardi Facebooki konto

У одного из подозреваемых в поджоге дома 16-летнего юноши молодых людей, 21-летнего Эдуарда, четыре действующих наказания, половина из которых — за уголовные преступления.

Два года назад в июле Эдуарда в Тартуском уездном суде признали виновным в нескольких преступлениях. Поставленные ему в вину статьи показывают, что тогда 19-летний молодой человек совершал насильственные преступления, а также был участником шайки хулиганов, которая систематически занималась взломами и кражами. За эти действия он провел за решеткой на неделю меньше восьми месяцев.

Знаковым же является тот факт, что когда он уже отсидел половину срока и ходатайствовал об условно-досрочном освобождении, суд оценил вероятность того, что он совершит следующее насильственное преступление в течение двух лет, в 69%. До подозрения в чудовищном сведении счетов прошло на три месяца меньше двух лет.

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До первого тюремного заключения Эдуард получал пенсию по нетрудоспособности и, по его собственному утверждению, употреблял алкоголь ежедневно с того времени, когда ему было 16-17 лет. Его домашний язык — русский, и он владел эстонским языком недостаточно, чтобы продолжить обучение в профессиональном училище, куда он поступил после окончания основной школы.

Согласно характеристике Вируской тюрьмы двухлетней давности, Эдуард не заботился о последствиях своих поступков и вел себя необдуманно, безразлично и импульсивно, а также не умел справляться с эмоциями. Эдуард сосредотачивался на собственном благополучии, не считаясь с негативными последствиями. Эти предоставленные тюрьмой характеристики во многом были причиной, почему суд не освободил его досрочно.

В качестве положительных качеств Эдуарда суд указал, что в тюрьме он не был наказан в дисциплинарном порядке и на свободе у него был бы гарантирован доход в виде пенсии по нетрудоспособности, а также местожительство.

Когда Эдуард в марте прошлого года снова стал свободным, прошел всего месяц, когда на него опять надели наручники. А именно, он снова начал систематически воровать и применять насилие в отношении других людей. В мае прошлого года его вновь отправили на пять месяцев в тюрьму, и он вышел оттуда в сентябре с условием, что в течение двухлетнего испытательного срока не совершит нового преступления.

Но это не помешало ему совершать проступки — в апреле этого года он получил штраф в 40 евро за нарушение общих правил поведения в общественном месте. Еще до своего первого тюремного заключения в 2016 году он получил штраф в 700 евро за оскорбление представителя власти. Это, по словам его матери, составило доход чуть более чем за два месяца, который был у него в виде пенсии по нетрудоспособности.

Один раз проблемное поведение Эдуарда обсуждалось и в комиссии по делам несовершеннолетних Тартумаа в 2012 году, когда Эдуарду было 14 лет.

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