Подозреваемый в поджоге похоронного бюро задержан. Есть информация, что он планировал поджечь еще одно здание

По словам руководителя криминальной службы Ляэнеской префектуры Нильса Семпетсона, следователи опросили разных свидетелей, просмотрели записи камер наружного наблюдения и провели экспертизы. Собранные улики указывали на 28-летнего местного жителя. В понедельник в первой половине дня его задержали.

Прокуратура ходатайствовала о его заключении под стражу, поскольку улики указывают на то, что преступление было совершенно целенаправленно и продуманно. Кроме того, есть информация, что мужчина намеревался поджечь еще одно здание.