Подозреваемый в поджоге похоронного бюро задержан. Есть информация, что он планировал поджечь еще одно здание(1)
В понедельник полиция задержала мужчину, подозреваемого в поджоге 24 августа похоронного бюро в Пярну.
В понедельник полиция задержала мужчину, подозреваемого в поджоге 24 августа похоронного бюро в Пярну.
По словам руководителя криминальной службы Ляэнеской префектуры Нильса Семпетсона, следователи опросили разных свидетелей, просмотрели записи камер наружного наблюдения и провели экспертизы. Собранные улики указывали на 28-летнего местного жителя. В понедельник в первой половине дня его задержали.
Прокуратура ходатайствовала о его заключении под стражу, поскольку улики указывают на то, что преступление было совершенно целенаправленно и продуманно. Кроме того, есть информация, что мужчина намеревался поджечь еще одно здание.
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