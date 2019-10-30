30.10.2019, 10:00

Подозреваемый в поджоге похоронного бюро задержан. Есть информация, что он планировал поджечь еще одно здание

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Подозреваемый в поджоге похоронного бюро задержан. Есть информация, что он планировал поджечь еще одно здание
Põlengus said tugevalt kahjustada matusemaja leinasaal ja pööning, samuti saja aasta vanune harmoonium ja elektriorelFoto: Viimne Tee matusebüroo

В понедельник полиция задержала мужчину, подозреваемого в поджоге 24 августа похоронного бюро в Пярну.

По словам руководителя криминальной службы Ляэнеской префектуры Нильса Семпетсона, следователи опросили разных свидетелей, просмотрели записи камер наружного наблюдения и провели экспертизы. Собранные улики указывали на 28-летнего местного жителя. В понедельник в первой половине дня его задержали.

Прокуратура ходатайствовала о его заключении под стражу, поскольку улики указывают на то, что преступление было совершенно целенаправленно и продуманно. Кроме того, есть информация, что мужчина намеревался поджечь еще одно здание.

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