Подозреваемый в нападении на главврача PERH криминальный авторитет сам сдался полиции

54-летний Вилсон задержан, в отношении него заведено производство.

Кроме того, поступили результаты первоначального анализа жидкости, использовавшейся при атаке на главврача. Результаты дают основания полагать, что это была человеческая моча. Точный ответ поступит после проведения дополнительных анализов.

В ближайшие дни прокуратура решит, есть ли основания заключить задержанных под стражу на время предварительного следствия.

Тоомас Вильсон, которому сейчас 54 года, известный в криминальных кругах человек. Он работал с бывшим лидером "кемеровской" ОПГ Николаем Таранковым. Тоомас один из четырех лидеров группировки. Прозвище Вильcона — Konks, или крюк, зацепка. Раньше у него была фамилия матери — Эрм.

В начале 2000-х годов считался единственным эстонцем в группе, которая курировала ”общак”, то есть воровскую кассу. Он сидел за вымогательство в тюрьме Румму вместе с Гулевичем.

Последние годы он не вел разгульный образ жизни, особо не высовывался и залег на дно.