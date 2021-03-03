Подозреваемый в коррупции Хиллар Тедер выйдет на свободу под электронное наблюдение

16 февраля Таллиннский окружной суд удовлетворил ходатайство адвокатов Тедера о замене меры пресечения с содержания под стражей на электронное наблюдение. 3 марта стало известно, что Государственная прокуратура решила не обжаловать соответствующее постановление.

Это означает, что Тедер будет освобожден из-под стражи не позднее утра четверга.

"Постановление еще можно оспорить в течение сегодняшнего дня. Если соответствующая жалоба не поступит, то решение о замене меры пресечения вступит в силу завтра с сегодняшней датой", — сообщила rus.err.ee пресс-секретарь Талиннского окружного суда Аннели Вилу.

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