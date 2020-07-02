02.07.2020, 10:24

Подозреваемые в краже в торговом центре Fama сами связались с полицией

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Päästeamet kontrollib keskuste tuleohutust, Narva
Foto: Roman Vikulov, Delfi

Вчера Нарвская полиция попросила помощи в опознании женщин, подозреваемых в краже, совершенной в марте в нарвском торговом центре Fama.

Полиция прислала две фотографии. На опубликованной ранее групповой фотографии оказалась женщина, которая никакого отношения к делу не имеет.

Сегодня полиция сообщила, что все женщины связались с полицией.

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