02.07.2020, 10:24
Подозреваемые в краже в торговом центре Fama сами связались с полицией(27)
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Вчера Нарвская полиция попросила помощи в опознании женщин, подозреваемых в краже, совершенной в марте в нарвском торговом центре Fama.
Вчера Нарвская полиция попросила помощи в опознании женщин, подозреваемых в краже, совершенной в марте в нарвском торговом центре Fama.
Полиция прислала две фотографии. На опубликованной ранее групповой фотографии оказалась женщина, которая никакого отношения к делу не имеет.
Сегодня полиция сообщила, что все женщины связались с полицией.
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